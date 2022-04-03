Мнение: Поднятые флаги
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Флаги РФ поднятые в Запорожской и Херсонской областях.
С существенной задержкой, процесс в этом направлении пошел.
Сюда же можно отнести:
1. Начало полноценной работы военно-гражданских администраций.
2. Развертывание вещания росийского ТВ.
3. Протягивание в регион интернета из Крыма.
4. Переброску на освобожденные территории резервистов ДНР, а также формирований казаков.
5. Усиление борьбы с бандеровским банд-подпольем и жесткий рагон местных недомайданов.
6. Выдача пособий в рублях.
Будет интересно посмотреть, к какому сценарию все это приведет.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет