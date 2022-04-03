 

Мнение: Поднятые флаги

03.04.2022, 2:25, Разное
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Флаги РФ поднятые в Запорожской и Херсонской областях.
С существенной задержкой, процесс в этом направлении пошел.

Сюда же можно отнести:

1. Начало полноценной работы военно-гражданских администраций.
2. Развертывание вещания росийского ТВ.
3. Протягивание в регион интернета из Крыма.
4. Переброску на освобожденные территории резервистов ДНР, а также формирований казаков.
5. Усиление борьбы с бандеровским банд-подпольем и жесткий рагон местных недомайданов.
6. Выдача пособий в рублях.

Будет интересно посмотреть, к какому сценарию все это приведет.

Источник: Colonel Cassad



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