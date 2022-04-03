Мнение: Поднятые флаги

Флаги РФ поднятые в Запорожской и Херсонской областях.

С существенной задержкой, процесс в этом направлении пошел.

Сюда же можно отнести:

1. Начало полноценной работы военно-гражданских администраций.

2. Развертывание вещания росийского ТВ.

3. Протягивание в регион интернета из Крыма.

4. Переброску на освобожденные территории резервистов ДНР, а также формирований казаков.

5. Усиление борьбы с бандеровским банд-подпольем и жесткий рагон местных недомайданов.

6. Выдача пособий в рублях.

Будет интересно посмотреть, к какому сценарию все это приведет.

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