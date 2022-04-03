Впервые увидевшего траву ежа по кличке Лось застали за странным занятием (видео)

Житель Великобритании поделился видеороликом, на котором запечатлен его необычный питомец – двухлетний африканский карликовый еж по кличке Лось. По словам хозяина, животное впервые увидело траву. Реакция ежика очень удивила англичанина, ведь она странная и забавная одновременно.

Насекомоядное несколько раз скатилось с небольшого склона боком. Еж будто специально решил таким образом развеселись своего хозяина. Видеоролику добавляют красоты лучи солнца и живописное поле. Наверняка, некоторым захотелось присоединиться к беззаботному ежику.

Видео “Еж катится вниз по склону на закате” набрало почти 22 тысячи просмотров на “Ютуб”