 

Впервые увидевшего траву ежа по кличке Лось застали за странным занятием (видео)

03.04.2022, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Житель Великобритании поделился видеороликом, на котором запечатлен его необычный питомец – двухлетний африканский карликовый еж по кличке Лось. По словам хозяина, животное впервые увидело траву. Реакция ежика очень удивила англичанина, ведь она странная и забавная одновременно.

Насекомоядное несколько раз скатилось с небольшого склона боком. Еж будто специально решил таким образом развеселись своего хозяина. Видеоролику добавляют красоты лучи солнца и живописное поле. Наверняка, некоторым захотелось присоединиться к беззаботному ежику.

Видео “Еж катится вниз по склону на закате” набрало почти 22 тысячи просмотров на “Ютуб”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Скончался Робер Оссейн

24.02 / Американские ученые нашли новый путь блокирования рецидива рака

07.11 / К чему снится нож

05.05 / Урезавший алименты старшей дочери Дмитрий Тарасов стал раздавать советы по воспитанию детей

09.09 / На конкурсе для школьников “Большая перемена” стартовали полуфиналы

19.03 / Мнение: Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей?

16.10 / Мнение: Некоторые явно рожают для того, чтобы потом демонстрировать всем хамскую натуру и невоспитанность!

26.02 / “Мы славяне”: Лукашенко пригласил Россию и Украину на переговоры в Минск

31.03 / Матвиенко сравнила конкурс “Лидеры России” со скоростным лифтом

01.10 / Гоблин в доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика