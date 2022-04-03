Песков назвал НАТО «созданным для агрессии»

НАТО утверждает, что якобы является оборонительной организацией, но этот альянс был создан для агрессии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщил Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту страны Владимиру Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.

«Они-то говорят, что НАТО – это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова – его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на «Беларусь–24».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Североатлантический альянс «проектировался и создавался, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивным», это «организация, созданная для агрессии».

Его спросили, достаточно ли спецоперации на Украине, чтобы обезопасить границы РФ и Белоруссии. Песков указал, что страны «занимаются совместным военным строительством», недавно состоялись совместные военные учения. По его словам, «это, конечно, помогает отлаживать взаимодействие наших армий, тем самым повышая эффективность».

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала РФ на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию. МИД РФ назвали политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной, предупредив, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

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