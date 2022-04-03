 

Россия обещала Турции помочь в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя

03.04.2022, 1:47, Новости дня
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По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РФ окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у националистов в Мариуполе, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что «принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя». РФ ведет целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранцев из опасных районов Украины, сказал он, указав на взаимодействие с ООН, ОБСЕ, Международным комитетом Красного Креста и «другими международными организациями», передает ТАСС.

С 00.00 мск 3 апреля открывается «гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск». Российская сторона «гарантирует неукоснительное соблюдение режима тишины на маршруте движения». Из Бердянска иностранцы могут быть эвакуированы как в Россию, так и на подконтрольные киевскому режиму территории. При этом РФ «готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск».

Подчеркивается, что для эвакуации иностранцев необходимо содействие киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя и соблюдению режима тишины. В связи с этим Москва обращается к международным организациям, призывая их добиться от Киева до 03.00 мск письменного согласия на проведение эвакуации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Путин выразил признательность за содействие в проведении переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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