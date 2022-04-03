 

На соборе РПЦ в Аргентине неизвестные оставили оскорбительные надписи

03.04.2022, 1:47, Новости дня
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Неизвестные оставили оскорбительные надписи на стенах Благовещенского кафедрального собора Русской православной церкви Московского патриархата в Буэнос-Айресе, сообщают информационные агентства.

Комментируя оскорбления в адрес РФ и ее руководства, глава Координационного совета организаций российских соотечественников Сильвана Ярмо назвала случившееся «возмутительным». Она подчеркнула, что собор «представляет культурную и духовную ценность для верующих». Ярмо призвала власти Аргентины «найти и наказать виновных». Здание собора сейчас находится на реконструкции, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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