На соборе РПЦ в Аргентине неизвестные оставили оскорбительные надписи
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Неизвестные оставили оскорбительные надписи на стенах Благовещенского кафедрального собора Русской православной церкви Московского патриархата в Буэнос-Айресе, сообщают информационные агентства.
Комментируя оскорбления в адрес РФ и ее руководства, глава Координационного совета организаций российских соотечественников Сильвана Ярмо назвала случившееся «возмутительным». Она подчеркнула, что собор «представляет культурную и духовную ценность для верующих». Ярмо призвала власти Аргентины «найти и наказать виновных». Здание собора сейчас находится на реконструкции, передает РИА «Новости».
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