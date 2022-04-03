 

Фомин день: что нельзя делать в праздник 3 апреля

03.04.2022, 0:26, Разное
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История

Церковный праздник 3 апреля связан с именами святителя Фомы Константинопольского и двоих сицилийских святых: святителя Кирилла Катанского и преподобного Иакова Катанского. Все они были преданными служителями церкви и прославились твердостью и несокрушимостью своей веры.

Также на эту дату приходится важный день Великого поста – суббота 3-ей седмицы. В этот православный праздник верующие поминают всех усопших. В народе же за этим днем издавна закрепились два названия, чествующие святых: Фомин день и Кирилл Катаник.

Что нельзя делать 3 апреля

В Фомин день строго-настрого запрещается ссориться с близкими и желать зла окружающим. В противном случае можно навлечь на себя большую беду или даже смертельную опасность. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, хозяйки издавна воздерживались от приготовления борща, щей и пирогов с картофелем – почему-то именно эти блюда могли стать причиной болезней в семье. Также 3 апреля не полагалось смотреть на небо: увидеть падающую звезду в этот день – поистине плохой знак.

Приметы и традиции

В народном представлении Фомин день всегда был тесно связан с отказом от зимних удовольствий: 3 апреля считалось последним днем, когда еще можно насладиться катанием на санках. После сани полагалось убрать до следующей зимы. Согласно другой традиции, в этот церковный праздник убирали подальше зимнюю обувь, меняя ее на более легкую. Сны в ночь на 3 апреля всегда считались вещими.

Согласно народным приметам, православные верили:

  • если в Фомин день разразилась гроза, будет хороший урожай;
  • если запели синицы, будет тепло;
  • если кошка лежит на спинке, подует южный ветер;
  • если рекой льется березовый сок, будут обильные дожди.


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