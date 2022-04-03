Песков оценил перспективы Rutube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «у Rutube есть будущее».

Песков сказал, что «туда будут вложены деньги», Rutube «будет еще более удобный», в апреле планируется «обновление, будет следующий шаг к совершенствованию». По его словам, «туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь–24».

Пресс-секретарь президента РФ указал, что Rutube открыт для взаимодействия. В частности, сообщил он, «партнерство с белорусами будет очень востребовано». «Потому что, собственно, во всем мире так же, как и мы, вы тоже известны вашими самородками в плане компьютерщиков, тех, кто пишет софт. Я знаю, что они открыты для такого сотрудничества и они ищут людей, которые предлагают усовершенствования. Они заинтересованы в этом», – сказал Песков.

Он прокомментировал жалобы на работу Rutube: «Что произошло: сотни тысяч – не миллионы пока, но сотни тысяч – пользователей ринулись в Rutube, включая СМИ и так далее, и стали грузить видео. И все это произошло одномоментно. Что произошло? Система стала проседать». Он сказал, что власти поощряют владельцев Rutube, у которых «есть еще платформы – Yappi, еще что-то». «Да, они очень молодые», – сказал он.

Песков указал, что в РФ «закрылся Instagram, закрылся Facebook» (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а блокировки в YouTube «носят повальный характер». По его словам, это «мешает и пользователям, это унижает аудиторию, унижает государство и так далее». В результате «публика ринулась у нас во «ВКонтакте», в Telegram, в Rutube».

Напомним, Rutube сообщил о планах потеснить YouTube в России. Союз журналистов России обратился в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении YouTube и владельцав видеохостинга – компании Google. В СЖР подчеркнули, что не призывают к немедленной блокировке соцсети в России, но призвали «привести в чувство» руководство YouTube. Кроме того, представители Союза журналистов РФ напомнили о возможности перейти на альтернативный российский видеохостинг RuTube. По данным Роскомнадзора, администрация YouTube подвергла цензуре 54 российских видеоканала. В середине марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ на YouTube.

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