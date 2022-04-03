Киев сообщил о переговорах с Пекином о гарантиях безопасности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украина и Китай ведут переговоры о том, согласится ли Пекин стать для Украины гарантом безопасности, сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.
Арахамия заявил, что «с Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины». Он признал, что с Китаем данный вопрос проработан меньше, чем с другими странами, передает «Страна.ua».
Глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун сообщил в субботу, что его страна не получала запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности для Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет