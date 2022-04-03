Киев сообщил о переговорах с Пекином о гарантиях безопасности

Украина и Китай ведут переговоры о том, согласится ли Пекин стать для Украины гарантом безопасности, сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что «с Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной-гарантом Украины». Он признал, что с Китаем данный вопрос проработан меньше, чем с другими странами, передает «Страна.ua».

Глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун сообщил в субботу, что его страна не получала запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности для Украины, передает РИА «Новости».

Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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