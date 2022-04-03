Британия собралась передать Украине барражирующие снаряды

Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы, сообщают правительственные источники.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон надеется, что поставки вооружений помогут Украине сохранить контроль над Одессой. Кроме того, Times пишет, что прежде британская сторона обдумывала вариант передачи Киеву ракет Brimstone, но сейчас он считается менее вероятным, передает ТАСС.

Напомним, как сообщало издание, в Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией. Политолог Елена Ананьева заявила, что «Лондон занимает самую непримиримую позицию». По ее словам, «это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы».

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