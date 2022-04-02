Мнение: О признании Кремлём неизбежного конца

Как говорят в народе, сколь ни тужилась, а родила. Это про нынешнюю российскую #власть.

Надо сказать, осознание неизбежного приходило к деятелям из Кремля долго. Очень долго. Но теперь, похоже, всё. Полное принятие.

Новую парадигму озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий #Песков. Никто позаметнее не решился. Теперь концепция такова.

Современная #Украина — это страна, не являющаяся дружественной ни по отношению к России, ни к Белоруссии. Об этом в эфире канала «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна, враждебная для нас. Это страна, которая в Конституцию записала намерение вступить в НАТО», — сказал официальный рупор Кремля (цитата по БелТА). По его утверждению, Украина «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой, по улице марширует», а также «сделала русский язык второстепенным».

А ведь ещё совсем недавно из Кремля звучало совсем иное. Например, 13 июля 2021 года российский президент Владимир #Путин заявил, что Москва готова к стабильным и дружеским отношениям с Киевом. Днём ранее на сайте Кремля была опубликована его статья «об историческом единстве русских и украинцев». Да и 3 марта Владимир Путин вновь заявил, что русские и украинцы — «один народ». Он также добавил, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией» и что #Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

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