Мнение: Проигрыш

Был у меня стыдный случай в жизни. И рассказывать о нем я никому не собирался, но сейчас явно наступает время, когда нам всем в принципе стыдиться уже нечего (глубже все равно некуда) – так что пора. В общем, дело было лет 6-7 назад.

Тогда еще можно было путешествовать по Европе, и вот я по дороге домой из Германии заехал в любимую Прагу. Поселился на пару дней в маленьком отеле в центре города, со всеми встретился, погулял по любимым пражским местам, и в последний вечер оказался в городе один и совершенно как бы свободен. Назавтра уезжать, дел нет – а у меня в этот раз еще и осталась от поездки на руках почти тысяча долларов, частью наличными, частью на карточке. Сумма неплохая, приятный бонус от поездки, я уже придумывал, на что ее потрачу, как приеду домой…

И тут вспомнил, что где-то неподалеку от гостиницы я видел вывеску казино. Черт! Как же я забыл! Ведь тут в Чехии весь игорный бизнес вполне себе работает! Некоторое время я как бы боролся с собой, как бы «взвешивал все за и против», а потом все ж как бы договорился сам с собой на таких условиях: ладно, схожу вечерком – да и сыграю, вспомню былое. Поставлю 100, максимум 150 долларов – и как пойдет. Удастся что-то выиграть – игру продолжу, проиграю – спокойно пойду себе в номер… Прекрасный план! В конце концов, что такое 150 баксов? Я вполне могу себе позволить проиграть 150 долл., мои дела идут вполне неплохо.

Собственно, это я просто вспомнил свою старую схему, которой я придерживался еще в старые «разрешенные» времена в Москве, когда еще работали шикарные казино повсюду, например, на Таганке. В них был даже своего рода «вступительный билет»: чтобы войти, надо было на входе купить за 100 долларов особую «неразменную» фишку, которую нельзя было разменять на деньги, а можно было только поставить на столе. И я входил, ставил – обычно – ее всю на свой любимый «орфолайнс» – и даже пару раз я действительно уходил, проиграв эту первую ставку. А еще пару раз выиграл, и как: один раз – 17, один раз – единичка! Старые игроки меня поймут.

В общем, я собрался и пошел в это чешское казино в центре города. Несмотря на шикарное расположение, оно имело откровенно занюханный вид, и до невероятного великолепия казино на Таганке ему было как до Луны. Там и посетителей-то было кот наплакал, и даже никакой платы за вход. Но мне это было неважно, мне хотелось играть! Хотя решил действовать осторожно: несмотря на выделенный самому себе лимит в 150 долл. для начала поменял на фишки только 50. И играть сел «по маленькой» – наменял себе фишек по доллару. Зато рядом лежала целая гора фишек – она меня грела одним своим видом. Я люблю, когда много фишек.

Играл с полчаса – шло то чуть получше, то чуть похуже… Однако под конец пошла какая-то прямо серия неудач, ни одного попадания (хотя я уже терял осторожность и заставлял фишками большую часть игрового поля, с вожделением посматривая на те клетки, в которые я выкладывал двойные и тройные ставки). Чешские крупье периодически сменялись и смотрели на меня равнодушно. Через полчаса я проиграл все фишки.

Ок. Я отошел к кассе и разменял уже 100 долл., взяв, правда, на этот раз фишки по 2 доллара. В Праге удобно – не обязательно было валять дурака с обменом на кроны – они вполне брали баксы. Я шел к столу решительно – разминка кончилась, пришла пора выигрывать! Как ни удивительно, но я в этот раз проиграл всё намного быстрее – минут за 15. Сам не заметил как.

По идее, это означало, что мне пора идти. «Лимит» потрачен, 45 минут поиграл – пора честь знать.

Но не тут-то было! Уходить вот так, несолоно хлебавши?! Нет!! У меня же куча еще денег! После недолгой душевной борьбы я снова иду к кассе… и швыряю сразу 150 долл. Других, «из заначки». «На все!» Первый порыв – взять фишек номиналом по 5 долл. Но это ж будет всего тридцать… Жутким усилием воли беру три по 50, за столом одну из них размениваю по 1 доллару. Играю – но уже держу в голове, что мне надо как минимум отыграть уже 300 долларов.

И дальше начинается тягучая, медленная, не особо вдохновляющая игра часа на три. Я то выигрываю, то опять проигрываю. В какие-то моменты мне удается «попасть» в неплохие выигрывающие комбинации, несколько раз я даже отхожу от стола, чтобы обналичить накопленную гору фишек – и откупаю назад 100 долларов, потом еще 100 долларов… А фишки на столе еще есть, играть есть чем!

Помню, в какой-то момент моя недостача составила буквально полсотни баксов. И время – уже к полуночи. Завтра на поезд. Встать и уйти? Но как?! Ведь только что наконец пошла игра!

(Чешские крупье, кстати, в этот момент как-то засуетились – стали гораздо чаще сменяться за моим игровым столом)

И я остался. Бился еще час – но фортуна вдруг ко мне охладела, и, к моему ужасу, окончательно покинула. Фишки опять кончились.

Час ночи. Я проиграл 300 баксов – гораздо больше, чем я планировал. Уйти?

Нет!! Проблема в том, что у меня больше нет наличных. Но это, оказывается, не проблема – плату за фишки мне легко спишут с карты. Что у вас там – евро, доллары? Какая разница! Я беру фишек на 300 долларов сразу. И – по 5 номиналом! Выходит 60 фишек. В конце концов, какого черта?! Я уже проигрываю 600 долларов, мне надо по-быстрому все отыграть и спать!

Сначала я играю смело – и быстро проигрываю две трети фишек. Потом начинаю осторожничать – и мало-помалу возвращаю проигранные фишки, вот их у меня снова почти 60… Но мне же недостаточно отыграть то, что я только что поставил – у меня еще 300 «долга», висят с того момента, как я зашел в казино! Я играю уже без былого задора, мне все уже слегка поднадоело, обшарпанность обстановки как-то уже особо раздражающе бросается в глаза… Блин, да я в Магадане играл в казино, которое было на порядок пристойнее этого!

Опять битва за мои 60 фишек шла упорно, долго… но в одну сторону. Вспышки выигрышей были спорадическими и не очень большими. Они таяли. И часа через три растаяли все. Меня особенно подкосило, что в этот раз не случилось даже тени отыгрыша. Максимум – вот один раз, в самом начале. И всё!

Было 3 часа ночи. Прага – странный город: в это время в казино (хотя, казалось бы, должен был быть разгар ночной жизни) уже почти не осталось посетителей. Пара каких-то забулдыжного вида «клиентов», больше похожих на бомжей, и я – русский турист. И это – в двух шагах от Вацлавской площади. Словом, вся обстановка как бы безмолвно призывала меня – ша, расходимся; смотри, уже никого нет, крупье зевают скоро рассвет… Ты уже слил кровные 600 долл., жаль, конечно, безумно, но у тебя осталось еще 400, это тоже неплохо, и завтра будет новый день, и ты спокойно выспишься в поезде, а там и Родина…

На Родину?! Туда, где нет никаких казино, то есть отыграться мне уже никогда не удастся??

И я в три часа ночи пошел к кассе и потребовал еще фишек на 200 баксов.

А через час – еще на 180. У меня был обратный билет и оставались монетки проезд в транспорте, и я знал, что до вокзала я доберусь.

Одно из самых ужасных воспоминаний в моей жизни – то, как я просаживал эти последние остававшиеся у меня 400 долларов без малого. Это было, как будто я участвовал в каком-то ритуале. Под утро из казино ушли даже те два бомжа. Все игровые столы, кроме того, за которым сидел я, перестали обслуживать, над ними погасили свет. Был только я и пара взрослых дяденек-крупье, которые периодически сменялись и бесстрастно раз за разом закручивали рулетку.

Я ставил тьер, ставил орфолайн, ставил на красное и на черное – я давно уже перестал «придумывать комбинации» и пытаться «чувствовать шарик» – занятие, которым обычно увлечены все игроки в рулетку. Что б я ни ставил – я проигрывал почти всё. Лишь иногда, уменьшая номинал фишек, я мог замедлить скорость их «утекания» прочь от меня. Скорость – но но никак не направление.

Не могу понять, почему я не мог заставить себя встать и уйти. Внешне все выглядело в эти ночные часы как просто очень медленная и занудная передача денег от лоха-клиента к равнодушным работникам рулетки, которую они вынуждены стоически терпеть. Не было ни азарта, ни ярких вспышек каких-то внезапных крупных удач, ни собственно публики, которая могла бы ужасаться или наоборот восхищаться; просто – медленное и неуклонное сливание.

Которое закончилось абсолютно закономерно: я ушел из казино, когда оказалось, что мне уже абсолютно нечего ставить.

И в утренней, пустой и залитой свежевымытым солнцем Праге я шел и думал, что, конечно, в очередной раз наврал сам себе. И тысяча долларов оказалась у меня в кармане совсем не протсто так – я ее берег, пока мотался по Европе, только и исключительно с прицелом на то, что пойду в казино; и казино это на Вацлавской площади – я его запомнил еще с прошлого приезда; да и если разобраться – а уж не поехал ли я вообще в этот раз в Европу, чтобы сорвать там невероятный куш? И именно потому, что дела-то мои – чего уж врать самому-то себе – идут вовсе не так уж хорошо, а если точнее – совсем ХРЕНОВО, и эта тысяча, которая БЫЛА – она ведь реально последняя?

Много чего я передумал, пока шел налегке по утренней звонкой Праге в свой маленький отель.