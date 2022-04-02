Минобороны осудило деструктивные действия МККК на Украине

Из-за «деструктивных действий» Международного Комитета Красного Креста колонны с гуманитарной помощью не смогли вовремя добраться до Мариуполя, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев рассказал, что 1 апреля «колонна в составе 10 автобусов», которую сопровождали представители МККК, направилась из Запорожья в Мариуполь «со значительным отставанием от запланированного графика». При этом по дороге представители МККК «осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались». В результате колонна 1 апреля доехала только до Бердянска, а не до самого Мариуполя.

2 апреля «вторая часть гуманитарной колонны в составе 15 автобусов по непонятным причинам выехала из Запорожья также с большим опозданием и в настоящее время не прибыла даже» в Бердянск. Российская сторона «обращает внимание» МККК «на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев», передает РИА «Новости».

«Единственным оправданием (для опоздания в Мариуполь) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода «режим тишины» в полном объеме не соблюдали», – сообщил Мизинцев, отметив, что националисты вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.

При этом Россия, несмотря на все препятствия, создаваемые Киевом, эвакуировала за сутки с Украины и из Донбасса более 14 тыс. человек, включая 891 ребенка. С начала военной операции эвакуированы 557565 человек, из которых 111870 – дети. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, на Украину доставлено свыше 7489 тонн гуманитарных грузов.

Россия открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному в сторону западных границ Украины, Киев сообщил дополнительные семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в Россию. 2 апреля Вооруженные силы РФ открывали дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, сообщил Мизинцев.

Он также рассказал, что свыше 60 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины, им не дают выйти опасность обстрела и мины. Он рассказал, что Вооруженные силы РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор – безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Накануне заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе остались три основных очага сопротивления – это центр города, завод «Азовсталь» и порт. 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка им. Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурм завода в Мариуполе.

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