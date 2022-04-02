 

Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара

02.04.2022, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты». По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».

Как подчеркнул Песков, РФ находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.

Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против РФ ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против РФ напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Впервые обнаружена черная дыра, которая создает, а не поглощает звезды

18.02 / Путин считает неизбежными новые санкции Запада против России

23.09 / CNN – так мир становится безопаснее — генералы из России и США провели переговоры в Хельсинки

08.01 / Тодуров: Самый маленький пациент, которого мне пришлось оперировать, весил 600 грамм. Это даже не цыпленок

17.09 / У четырех хасидов на белорусско-украинской границе обнаружили COVID-19 – Красный Крест

16.04 / Байден: Я дал понять Путину, что мы могли пойти дальше. Если РФ продолжит вмешиваться, я готов реагировать

05.01 / Ермак провел разговор с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии перед их визитом в Москву

17.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

01.11 / В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз – они стали дешевле

28.04 / NBC – куда страна движется — американцы оценили курс Байдена на единение нации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика