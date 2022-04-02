Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара

На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты». По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».

Как подчеркнул Песков, РФ находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.

Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против РФ ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против РФ напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.

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