 

Акция в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке

02.04.2022, 23:00, Новости дня
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В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий РФ на Украине, сообщают информационные агентства.

Обычно в городе проходят акции в поддержку Украины, их активно поощряют местные власти, многие здания города подсвечены в цвета украинского флага, передает РИА «Новости».

Неправительственные организации, включая «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне», провели митинг в поддержку Донбасса напротив известного туристам универмага «Мэйсис». Участники акции держали транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против РФ и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». Звучали призывы «прекратить войну против Донбасса» и «закрыть НАТО».

Представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд заявил, что в США не рассказывают о «восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО». Американцам не говорят, что «Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», отметил он, отметив, что Россию пытаются изобразить агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО. Баттерфилд заявил: «Мы здесь, чтобы сказать этому «нет». 

По его словам, «большинство граждан США всего этого не знают» и «страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции». Участники митинга призвали направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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