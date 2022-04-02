Мнение: Арифметика спецоперации

На 38-й день без войн на Украине министерство обороны России орапотовало, что «…высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе».

Что «….выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения».

Что «всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники»

Отсюда

Но в рапорте минобороны нет ни слова про погибших и раненных военнослужащих российской армии. Как в 38-й день спецоперации, так и всего с начала боевых действий. Нет в рапорте минобороны и количества погибших и раненных мирных жителей Украины. Потому что их пока невозможно подсчитать? На эти скорбные цифры нанесен гриф «секретно»? Или это уже не арифметика войны? Это статистика?

Фотография отсюда

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