Песков признался, что пользуется VPN

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN-сервисами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в РФ сайтов и приложений.

В интервью каналу «Беларусь-24» он обратил внимание, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее», передает ТАСС. «И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», – продолжил пресс-секретарь главы российского государства.

В ответ на уточняющий вопрос Песков признался, что пользуется VPN. «Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено», – подчеркнул он.

15 марта сообщалось, что на территории РФ заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN.

Ранее россиян предупредили об опасности бесплатных VPN.

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