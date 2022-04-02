Песков признался, что пользуется VPN
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN-сервисами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в РФ сайтов и приложений.
В интервью каналу «Беларусь-24» он обратил внимание, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее», передает ТАСС. «И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», – продолжил пресс-секретарь главы российского государства.
В ответ на уточняющий вопрос Песков признался, что пользуется VPN. «Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено», – подчеркнул он.
15 марта сообщалось, что на территории РФ заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN.
Ранее россиян предупредили об опасности бесплатных VPN.
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