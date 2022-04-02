 

Транспортная реформа Петербурга снизила уровень комфорта граждан при пользовании автобусами

02.04.2022, 20:59, Разное
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Смольный начал реализацию неоднозначной транспортной реформы. При этом в Санкт-Петербурге уже фиксируются проблемы: увеличение бюджетных трат, отмена удобных маршрутов, длительное ожидание автобусов и перебои с топливом.

Суть транспортной реформы администрации губернатора Петербурга Александра Беглова заключается в «огосударствлении» системы общественного транспорта. Ведь с учетом нововведений ценовую политику будет задавать местная администрация.

«Маршруты построены таким ловким образом, что будет несколько пересадок, мы уже знаем это, а это говорит это о не очень комфортных условиях перемещения. Тем более, что промышленность уезжает из города», – подчеркнула депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова.

Некоторые эксперты увидели в принятых нововведениях коррупционную составляющую. Однако за некомпетентность администрации Смольного или злой интерес градоначальника Беглова придется отвечать простым петербуржцам. 



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