Буддистские общины призвали не допустить запрета УПЦ на Украине

Представители буддистских организаций РФ обратились к ООН, президенту РФ и правительству, а также к общественным и религиозным организациям с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.

«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», – говорится в обращении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общины выразили солидарность руководству РПЦ, в его стремлении защитить права и свободы подавляющего большинства религиозных граждан Украины, традиционно принадлежащих именно УПЦ МП.

«Призываем ООН, президента Российской Федерации, ее высшее политическое руководство, общественные и религиозные организации, а также всех людей доброй воли, сделать все возможное и невозможное, дабы не допустить запрета деятельности УПЦ МП», – заявили буддисты.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперация.

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