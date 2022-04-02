 

Буддистские общины призвали не допустить запрета УПЦ на Украине

02.04.2022, 20:18, Новости дня
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Представители буддистских организаций РФ обратились к ООН, президенту РФ и правительству, а также к общественным и религиозным организациям с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.

«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», – говорится в обращении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общины выразили солидарность руководству РПЦ, в его стремлении защитить права и свободы подавляющего большинства религиозных граждан Украины, традиционно принадлежащих именно УПЦ МП.

«Призываем ООН, президента Российской Федерации, ее высшее политическое руководство, общественные и религиозные организации, а также  всех людей доброй воли, сделать все возможное и невозможное, дабы не допустить запрета деятельности УПЦ МП», – заявили буддисты.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперация.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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