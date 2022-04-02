Байден «задремал» на церемонии ввода атомной подлодки

Президент США Джо Байден на церемонии ввода в строй атомной подводной лодки долго стоял с закрытыми глазами и не реагировал на происходящее.

Во время спуска на воду субмарины USS Delaware ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния» президент США полминуты стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. При этом рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами, передает РИА «Новости».

На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.

Подлодки класса «Виргиния» предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.

На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.

Ранее президент США Джо Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди».

До этого он назвал украинцев иранцами, а также оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – РФ или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

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