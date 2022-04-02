 

«У него даже запах приятнее»: в Австрии высоко оценили словацкий газ

02.04.2022, 20:11, Разное
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Жителям австрийского Зальцбурга предложили выбрать газ той страны, которая заместит выпадающие поставки российского природного газа. По мнению большинства горожан, лучше всего им подходит газ, поставляемый из Словакии.

В качестве критериев оценки были выбраны вкусо-ароматические качества, внешний вид и история природного газа. В число кандидатов вошли образцы газа из Словакии, Чехии, Польши, Северной Македонии и Кипра. По результатам народной дегустации, которая прошла возле главного стриптиз-клуба города (бывший собор св. Марии Магдалены), с большим отрывом в народных оценках победил словацкий газ. Жители Зальцбурга высоко оценили его приятный тонкий аромат и ненавязчивый внешний вид.

«Я много газа в своей жизни понюхала, ещё когда в молодости трудилась в крематории. Помню, как пахнет советский газ, как пахнет современный русский. Со словацким не сравнить, конечно. Всё равно, что сравнивать палёную водку с «Chanel №5». У словацкого даже запах приятней, и в нём нет кровавого оттенка, который присущ тому, что поставлял нам раньше «Газпром» по трубам», – рассказала 94-летняя уроженка Зальцбурга Зигфрида Шульман.

По итогам всенародного голосования было принято решение закупать природный газ только в Словакии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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