«У него даже запах приятнее»: в Австрии высоко оценили словацкий газ

Жителям австрийского Зальцбурга предложили выбрать газ той страны, которая заместит выпадающие поставки российского природного газа. По мнению большинства горожан, лучше всего им подходит газ, поставляемый из Словакии.

В качестве критериев оценки были выбраны вкусо-ароматические качества, внешний вид и история природного газа. В число кандидатов вошли образцы газа из Словакии, Чехии, Польши, Северной Македонии и Кипра. По результатам народной дегустации, которая прошла возле главного стриптиз-клуба города (бывший собор св. Марии Магдалены), с большим отрывом в народных оценках победил словацкий газ. Жители Зальцбурга высоко оценили его приятный тонкий аромат и ненавязчивый внешний вид.

«Я много газа в своей жизни понюхала, ещё когда в молодости трудилась в крематории. Помню, как пахнет советский газ, как пахнет современный русский. Со словацким не сравнить, конечно. Всё равно, что сравнивать палёную водку с «Chanel №5». У словацкого даже запах приятней, и в нём нет кровавого оттенка, который присущ тому, что поставлял нам раньше «Газпром» по трубам», – рассказала 94-летняя уроженка Зальцбурга Зигфрида Шульман.

По итогам всенародного голосования было принято решение закупать природный газ только в Словакии.

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