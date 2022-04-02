Мнение: Радужный Дисней, рост ВКонтакте и бесполезный BLM

1. Среди западных компаний, ушедших из России, есть и такие, которые давно следовало бы выгнать. Пожалуй, они ушли как раз вовремя, иначе их деятельность у нас пошла бы вразрез с российским законодательством:

https://lenta.ru/news/2022/03/31/disneylgbt/

Американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Об этом сообщает журналист Кристофер Руфо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на запись корпоративного видеозвонка Disney.

Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации, отвечающая за контент Кэри Берк. Во время общего собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику и сделать будущие проекты компании более инклюзивными. По словам Берк, ситуация коснулась и ее детей, один из которых является трансгендером, а другой — пансексуалом.

Присутствующая на коллективном видеозвонке руководительница другого отдела Вивиан Уэйр заявила, что в тематическом парке Диснейленд уже отменены обращения «мальчики и девочки», а к посетителям обращаются «мечтатели и друзья».

Ранее в марте 2022 года стало известно, что корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России из-за ситуации на Украине.

Интересно, что бы сказал на это сам Уолт Дисней, большой поклонник гитлеровской идеологии. Через пару лет основанная им компания отпразднует своё столетие, а умер Дисней в 1966 году. Культурный сдвиг, произошедший с США за эти полвека, поистине поразителен. Неизменно одно — США по-прежнему остаются «плохими парнями».

2. ВКонтакте быстро растёт:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/interesnyy_interes/

Социальная сеть «ВКонтакте» отметила стремительный рост интереса аудитории к видеоконтенту на платформе. Суточные просмотры видео и клипов выросли на 50 процентов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В воскресенье, 27 марта, соцсеть установила новые рекорды активности пользователей — 1,31 миллиарда просмотров видео и 840 миллионов просмотров клипов за сутки, что выше февральских показателей на 28 и 125 процентов соответственно.

Также на платформе зарегистрировалось большое число новых авторов, и выросло количество публикуемого ими видеоконтента — как горизонтального, так и короткого вертикального формата.

А тучи над Ютубом продолжают сгущаться:

https://tass.ru/obschestvo/14258583

Минобрнауки РФ разослало вузам письмо с просьбой до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube. Документ размещен на сайте Юго-Западного государственного университета.

“Департамент координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает вам о необходимости обеспечения переноса (дублирования) вашего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года”, – говорится в письме.

3. Протесты BLM (Black Lives Matter – «Чёрные жизни важны») – так и не добились своей формальной цели. Уровень полицейского насилия в США остался примерно тем же, что и раньше:

https://russian.rt.com/inotv/2022-04-01/Guardian-nikakogo-progressa-so-vremyon

Частота, с которой в США люди гибнут от рук полицейских, свидетельствует о том, что со времён убийства Джорджа Флойда в системе не произошло существенных изменений, пишет The Guardian. Как сообщает газета со ссылкой на данные лос-анджелесской НПО, полицейские по-прежнему убивают в среднем трёх человек в день. При этом президент страны только увеличивает бюджеты правоохранительных органов вопреки обещаниям, данным темнокожим избирателям в 2020 году, констатирует издание.

Активистам надо продолжать свою борьбу. Включим логику: полицейские не смогут убивать негров, если распустить полицию. Кому-то эта мера покажется слишком радикальной, но на переходный период можно запретить полицейским в США носить оружие и уволить из полиции всех мужчин.