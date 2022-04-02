Мнение: Социологические мучения

Одна из ходовых тем “для забалтывания”, которую сейчас много и охотно обсуждают (ибо о по-настоящему реальной проблеме все боятся даже думать) – “сколько ж на самом деле народу поддерживает СВО-операцию на Украине”. Я вспомнил, что про это у меня уже была написана глава в неизданной книге “Выборы в провинции” – мой нон-фикшн, в котором я подробно и пошагово расписал свою реальную выборную кампанию периода выборов Путина в 2012 г. в одном маленьком закрытом городке. Не собираюсь отбивать моральные попреки от людей в белых пальто – укажу лишь, что той кампанией я в буквальном смысле спасал мэра того городка от грозивших ему реальных репрессий. Кого интересует вся история – пройдите по ссылке в начало и прочитайте всю книгу в моем ЖЖ. А для остальных – отрывок, касающийся собственно работы социолога по изучению общественного мнения и в чем там обычно бывает закавыка.

“Продолжение. Начало см. здесь. (Предыдущая глава – «Коммунисты, назад!»)

Социологические мучения

В последние недели перед выборами рейтинг Путина по нашему городку доставлял мне беспокойство: он рос, но как-то медленно и неуверенно. За три недели (мы проводили свой опрос каждые выходные) едва-едва перевалил за 50%, потом вроде опять просел ниже… При этом количество «неопределившихся» тоже сокращалось крайне неторопливо. За две недели до 4 марта «не определились» все еще более четверти (25%)!

Впрочем, со всеми цифрами были сложности. Почему-то многие думают, что социология – чуть ли не точная наука, и при помощи опросов якобы можно точно узнать, чуть ли не до долей процента, каков будет финальный расклад голосов. Когда я работаю просто как социолог, я тоже стараюсь поддерживать в клиентах такое заблуждение; однако в данном случае я был, по сути, руководителем кампании, и сам себя обманывать, увы, не мог.

С предвыборными рейтингами есть одна петрушка, из-за чего их предсказательная сила невелика: дело в том, что тут неопределенность даже не одного, а двух уровней. Первая неопределенность – явка: никогда точно не ясно, сколько ж народу придет на выборы. Люди отвечают по этому поводу – «приду», «не приду» и «еще не решил, приду или нет». Спрашивается – как быть с последней категорией? Как ее учитывать? А ведь от этой величины напрямую зависит итоговый процент каждого кандидата!

Потом люди отвечают, кому собираются отдать голос. Здесь тоже развилка: или называется конкретная фамилия, или следует тот же ответ – «еще не решил». И опять непонятно, как считать!

То есть до самого конца остается неясным, ни сколько будет голосующих, ни как распределятся их голоса. И чем больше «неопределившихся», тем более неясной остается общая картина. В эти выборы с «неопределившимися» была вообще беда: почти до самого конца четверть опрошенных никак не могли решить, пойдут ли они вообще голосовать, и четверть от тех, кто сказал, что пойдет – не мог сказать, за кого.

Социологи обычно выходят из положения просто – допускают, что голоса «неопределившихся» во всех случаях распределятся так же, как и у остальных. Тогда можно голову не ломать – принимать распределение, полученное от тех, кто принял решение, за общее. Но кто сказал, что такая гипотеза верна?! А может, люди потому и говорят «не знаю, за кого», что они в душе – тайные сторонники, к примеру, Зюганова, но боятся в этом признаться?? В этом случае всех «неопределившихся» надо записать в графу к папаше Зю, и тогда его «реальный процент» ого-го как возрастет…

Или более «мягкое» предположение: голоса всех «неопределившихся» за 1-2 недели до голосования пойдут за кого угодно, только не за Путина – иначе чего они колеблются? Были бы за Путина – так бы и сказали, наверно! В этом случае и нам надо смириться: вот есть на сегодня у Пути-Пута 49% – значит, это всё, больше взять неоткуда… Склонный к пессимизму мэр, я видел, склонялся именно к последнему – после каждого просмотра сводок по понедельникам он все более мрачнел. К его чести, приближение краха, как он это понимал, воспринималось им стоически: он не впадал в истерику, не начинал обвинять окружающих во всех грехах – наоборот, в последнюю неделю он даже как-то раскрепостился и повеселел, словно сбросил с плеч тяжкий груз… Внутренне примирился с неизбежным, видимо, объяснив себе, что он сделал все, что мог, и упрекать ему себя не в чем. Достойный человек!

Меня последний вариант, понятно, устраивал менее всего. И я тоже долгие вечера сидел над сухими социологическими таблицами с данными опросов. И странно: хотя картинка и выглядела угрожающей, я все-таки не чувствовал в воздухе запаха неудачи. Главный вопрос: о чем все-таки сигнализировала этот странный, аномально высокая доля «еще не решил» в выборке? В декабре «еще не знаю, за кого буду голосовать» – 33-36%; в конце февраля, когда выборы на носу – 25%!

Первоначальные 36% – однозначно грозные для Путина цифры; они показывали, что избиратели из его собственного электората «качнулись» на сторону, они уже не чувствуют в прежнем «лидере нации» былой уверенности. По сути, в декабре люди своим «я еще не решил» как бы говорили всем потенциальным кандидатам – «мы открыты для предложений!»

Но если и спустя почти 2 месяца 25% по-прежнему не знают, к кому «качнуться»? Вот тут – решил я, – ситуация для Путина, а значит, ситуативно и для нас с мэром, становится куда более оптимистичной! Что означает такое «упрямство» избирателя, почему он упорно сохраняет позу буриданова осла? Очевидно, дело в том, что за эти два месяца никаких по-настоящему интересных, волнующих предложений от претендентов на его бюллетень так и не поступило! Что и ожидалось – ведь нормальной избирательной кампании никто, кроме Путина, и не вел.

То есть наши «подзащитные» из числа неопределившихся Путина обратно так и не полюбили– однако и все прочие кандидаты для них ничем так и не запомнились. Можно сказать и жестче: они в них разочаровались. Обидно ведь – сказать «я весь внимание!», а в итоге так и не услышать ничего внятного и интересного.

Я в итоге предположил, что сия «дорога разочарования», вильнув, приведет этих «неопределившихся» (во всяком случае, значительную их часть) обратно к Путину. Да, они очень хотели увлечься кем-то еще взамен постылого, надоевшего полковника ФСБ. Они держатся до сих пор, отказываются признавать свое поражение. Если даже сейчас, за неделю до выборов, кто-то из претендентов выступит с каким-то по-настоящему мощным, прорывным обращением к народу России…

«Пути-Пут висит на волоске, – думал я, засыпая, в один из последних зимних дней 2012-го. – И висит на волоске моя, так красиво выполненная кампания. Даже удивительно, до какой же степени его не любят. Однако, если ничего не случится, люди все-таки влезут в него – как в старые, уродливые, разношенные до предела валенки, которые совсем было решили выбросить и надеть что-нибудь поновее и помоднее. Но – зима совсем на носу, а зимой у нас все прагматики. Страшно остаться зимой вообще без обуви».

Наступала весна 2012-го. Зима продолжалась.