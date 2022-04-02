Захарова увидела связь между предупреждением США и ударом ВСУ по Белгороду

Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгородской области произошел после призыва США к американцам покинуть Россию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что ориентировочно в 19:30 UTC 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал американских граждан, находящихся на территории РФ и Украины немедленно покинуть эти страны.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит сообщение представитель МИД.

«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу РФ и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» – предположила дипломат.

Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – сообщил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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