В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» ста неонацистов и наемников в Харькове

В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.

«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – сообщил Конашенков.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС РФ по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.

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