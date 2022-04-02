 

В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» ста неонацистов и наемников в Харькове

02.04.2022, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.

«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – сообщил Конашенков.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС РФ по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Россия приступила к созданию технологий для путешествия за пределы Солнечной системы

09.09 / Сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3

16.03 / После появления в фильме жены Медведчука Усик сделал заявление об “информационной войне”

20.10 / Немецкий историк – пандемия коронавируса предвещает конец эпохи глобализации

24.02 / ClubHouse разблокировал аккаунт Соловьева

29.10 / США призвали союзников снять ограничения на поставки Киеву вооружений

02.08 / В Польше произошел пожар в пункте вакцинации

01.03 / General Motors решил приостановить поставки автомобилей в Россию

30.06 / Кондуктор высадила 12-летнюю школьницу на пустыре: у ребенка не сработал проездной

16.09 / Белорусская компания PandaDoc закрывает проект помощи бывшим бойцам ОМОН после репрессий со стороны властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика