СМИ подловили власти США на попытке скрыть ложь о России

Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки, сообщил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

«Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.

Он также вспомнил «предсказание», сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: политик призывал «прекратить играть в военные игры на Украине» и заявлял, что на Западе «прямо поощряли восстание» в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция «русского медведя» на какие бы то ни было провокации.

Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от «безрассудств», которые сейчас, как сказал Карлсон, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.

По его словам, антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов, за это еще придется долго расплачиваться.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.

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