Мнение: Call-центры украинских террористов

Для тех, кто еще по каким-то причинам не понял, что основная волна ложных минирований в России организовывалась на Украине террористами пока еще не запрещенной в России террористической группировки Украинское Государство Львова и Тернополя.

Ранее, МВД отмечало снижение количества ложных минирований и телефонных мошшеничеств, которые были инспирированы через центры базировавшиеся на Украине.

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