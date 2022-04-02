Мнение: Call-центры украинских террористов
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Для тех, кто еще по каким-то причинам не понял, что основная волна ложных минирований в России организовывалась на Украине террористами пока еще не запрещенной в России террористической группировки Украинское Государство Львова и Тернополя.
Ранее, МВД отмечало снижение количества ложных минирований и телефонных мошшеничеств, которые были инспирированы через центры базировавшиеся на Украине.
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Источник: Colonel Cassad
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