Переполох среди модных дам – Личное мнение

Большая трагедия на уходящей неделе нависла над модными дамами.

В аккаунте запрещённой и признанной экстремистской соцсети появилась информация от одной русской девушки, с которой решили взять расписку в дубайском модном магазине в том, что она не будет пользоваться их сумочкой в России.



А авоска лучше! Фото: Соцсети

Нет, вы прочувствовали всю степень боли? Нет ещё? Прочувствуйте сначала, а только потом читайте.

История началась с того, что модная дама пришла в бутик. Деньгов много, а ей в руки — расписку. Давай, сюда пиши, что сумочку нашу не повезёшь в Россию.

Любая бы тут возмутилась, да.

Впрочем, далеко не факт, что именно так всё и было. Я не особо склонна доверять девушкам из запрещённой и признанной экстремистской соцсети.

Но то — я. Мне вообще как-то ровно на брендовые товары. Я миллионы на них не спускала, предпочитая шмоткам с логотипами что-то более ценное — заботу о здоровье, путешествия, комфортный дом, безопасный автомобиль, интересную книгу и так далее.

То есть то, что делает лучше мою жизнь, а не жизнь владельцев брендов.

Модные же дамы на сундуках (а зачастую и в сундуках), ряженные во всевозможные громкие товары эксклюзивного покроя и качества, довольно сильно напряглись от этих слухов.

Что же им теперь, возможно, модными по Москве не ходить?

Откровенно скажу: не знаю, было происшествие с распиской в Дубайске реальным или постановочным, да это, в принципе, и не имеет вообще никакого значения. Гораздо важнее тут — реакция модных дам, весь мир которых вертелся вокруг логотипов.

Раз я вся в дорогих одеждах (с сумочками, с чемоданами), то я лучше вас — в этой ошибочной парадигме некоторые дамы жили долгое время. И вот теперь их, возможно, лишают самого дорогого — самооценки.

Если действительно нельзя будет сидеть на модном сундуке в России, то как и чем доказать, что ты — лучшая?

Именно с этим, как мне кажется, и связан переполох последних двух дней в тусовке. Не деньги им жалко, не возможность пользоваться товарами какого-то якобы там особенного качества, а страшно им, потому что ничем другим от других отличиться не смогут и знают это.

Ни запрещёнными фильтриками теперь морщины себе не разгладишь, ни сумочкой никого не удивишь.

Печалька, да?

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