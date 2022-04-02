Мнение: Легализация серого импорта, снижение цен в России и эффект санкций на россиян

1. Ещё одна мера по поддержке уровня жизни россиян. Ранее за ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя нужно было платить штрафы и компенсации размером до 5 миллионов рублей, а незаконно завезённые товары уничтожать. Теперь же в отношении продукции западных компаний, важной для нашего потребительского рынка, эти нормы собираются отменить:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pravitelstvo-razreshilo-parallelnyi-import-eto-oznachaet-chto-teper-dlia-vvoza-62435d9fda4cda30b5eae90f

Правительство разрешило параллельный импорт. Это означает что теперь для ввоза товаров в страну не нужно разрешение правообладателя.

Что это значит? Например, Intel запретил продажу в России процессоров. Но процессор это розничный товар, никто не может закрыть их продажу или перепродажу. Между тем их нельзя было продавать, так как сам Intel это запретил.

С этого момента утверждать списки товаров, которые можно продавать без разрешение правообладателя будет Правительство. Это значит что можно будет покупать товары, например в Китае, и без проблем ввозить их в Россию.

2. Говорили, что цены в России будут расти и расти, ведь наша экономика растоптана в клочья. Но цены почему-то начали падать:

https://moslenta.ru/news/city/ceny-na-prokladki-30-03-2022.htm

В России начали снижаться цены на популярные товары после укрепления курса рубля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе крупного маркетплейса.

В сообщении говорится, что цены на оргтехнику снизились до 30 процентов, на детские смеси и гигиенические прокладки — на 13 процентов, на подгузники — на 17 процентов.

Также начали дешеветь и товары из ассортимента бытовой техники: варочные панели снизились в цене на 22 процента, стиральные машины — на 20 процентов, холодильники — на 15 процентов.

Кроме того, отдельные модели ноутбуков подешевели на 30 процентов, мониторы — на 40 процентов, системные блоки и моноблоки — на 30 процентов. Продавцы также снизили цены и на некоторые модели смартфонов и телевизоров

3. Даже по пессимистическим оценкам, западные санкции не окажут на жизнь россиян катастрофического воздействия:

https://lenta.ru/news/2022/03/26/ocen/

Снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12 процентов на фоне санкций, безработица в России увеличится до 6,2 процента в 2022 году. Такая оценка следует из доклада Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, выдержки из него приводит РБК.

Эксперты прогнозируют, что к концу года инфляция составит 19,3 процента. В докладе говорится, что для снижения влияния санкций необходимо реализовать дополнительные меры поддержки населения. Замедлить падение можно новой индексацией пенсий, увеличением маткапитала и снижением страховых взносов, считают эксперты. «По нашей оценке, применение предложенных мер сможет смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10 процентов и сократить уровень безработицы до 6 процентов к концу 2022 года», — пояснила руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко.

Безработица в 6% по меркам западных стран – это экстремально низкое значение. Небольшая встряска может даже оздоровить наш рынок труда, давно уже характеризующийся избытком рабочих мест и дефицитом квалифицированных кадров.

Что касается падения реальных доходов и роста инфляции, избежать этого вряд ли удастся. Однако меры по предотвращению кризиса приняты очень серьёзные, финансовая система стабильна, экономика продолжает успешно работать. Прогнозы пессимистов по рублю, рынкам акций и облигаций не оправдались. Возможно, и статистика по инфляции с доходами населения ещё приятно нас удивит.