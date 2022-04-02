Литовские власти разместили в конфискованной квартире Артёма Шейнина украинских беженцев

В субботу в квартиру российского телеведущего Артёма Шейнина, находящуюся в литовской Паланге, въехала семья украинских беженцев. Решение об этом приняло правительство Литвы.

Квартира журналиста находится на морской набережной Паланги, её площадь – 100 квадратных метров. Когда ведущий «Первого канала» попал под европейские санкции, недвижимость была «заморожена», любые операции с ней запретили. Однако вскоре мэр города обратился в Реестровую службу Литвы с просьбой разрешить использовать её в качестве социального жилья для беженцев.

«Юристы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что господин Шейнин не может пользоваться своим жильём в связи с санкциями. Кроме того, его публичные высказывания последних лет показывают, что он в принципе не заинтересован в проживании в стране Евросоюза. Поэтому жильё было признано бесхозным и используется сейчас муниципалитетом», – заявил мэр Паланги Шарунас Вайткус.

Поскольку квартира Шейнина достаточно велика, в ней смогла разместиться многодетная семья беженцев из Мариуполя. В семье шестеро детей разного возраста, мама, бабушка и дедушка. В квартире есть всё необходимое для них – мебель, техника и даже большой запас высококачественных европейских продуктов. Муниципалитет Паланги попросил родителей следить, чтобы дети не рисовали на дорогих обоях, однако, как сказала бабушка, за младшими уследить будет трудно.

Шейнин обратился к российскому правительству с просьбой об ответных мерах. Среди таких мер может быть арест квартиры гражданина Евросоюза Жерара Депардье в российском Саранске.

—