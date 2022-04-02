Мнение: Письмо: “Немного получается”

Вот эта автор пишет, что ей попадаются мужчины с большими багами, а сама она “уже без”.

Разбирайте, друзья, эту “без багов”.

vailia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Исправляю свои баги, и в обычной жизни немного получается. Но как только общаюсь с человеком с бОльшим багом, жутко деградирую.

Недавно познакомилась с мужчиной на тиндере. Заинтересовал меня тем, что увлекается ЗОЖ и рядом живёт. Интересно было познакомиться и пообщаться. Но так сложилось, что через пару дней после знакомства я уехала в отпуск на неделю, а после отпуска в выходные было день рожденье дочки. Он предлагал встретиться, а я не могла.

Онлайн все это время особо не общались, я здоровалась каждое утро, он в ответ спрашивал когда созвонимся. Я думала, что вот он с багами, я такая уже без и смогу просто пообщаться. Но каждый разговор был фейл с мой стороны.

Началось с его попыток позвонить в неудачное время. Например, в начале десятого утра рядом спала дочка. Я скинула звонок и написала, что дочку разбудил. Он в ответ: извини но вообще-то режим детям нужен. Не стала ничего отвечать.

Первый разговор по телефону более менее, он позвонил и сразу стал задавать вопросы про меня, кем работаю, какой рост и вес, что ищу на тиндере, про детей. Мне были неприятны такие вопросы от незнакомого человека, но я постаралась ответить конкретно, но без личных подробностей. Все таки формат знакомства на СЗ подразумевает интерес к такому. Потом он спросил какие у меня вопросы, у меня не было. Он – что должны быть вопросы. Спросила про его работу.

Потом были ещё несколько его попыток позвонить , но все в неудачное время. Мне не хотелось с ним разговаривать, да и не удобно, я не часто бываю одна и без дела. Мне вообще обычно голосом не удобно, легче в чате. Но в чате он отвечал односложно. Я закидывала пару реплик и прекращала, видя его реакцию.

Когда была свободна и одна, писала ему что удобно сейчас поговорить. Так звонил два раза и каждый разговор он сразу с вопроса “что тебе надо от мужчин раз так долго не могу встретиться с ним”. Я сразу терялась, и начинала оправдываться и отмазываться, во второй разговор уже возмущалась, что что за претензии, у меня были более важные вещи чем встреча с незнакомым мужчиной. Чувствовала себя после этого разочарованной, что так глупо себя вела. После второго разговора был диалог в чате:

Он: Привет

Я: Привет)

Он: И как… Оно

Я: ПрекраснО

Он: Когда созвонимся

Я: 🙄 зачем?) Опять твои претензии слушать?)

Он: Ровняйсь

Он: Мне просто интересно

Я: Что интересно?)

Он: Как ты с мужчинами контакты устанавливаешь… Такая коза…

После этого я его заблокировала. Про отношения с ним я сразу поняла что нет, но было интересно хотя бы познакомиться и просто пообщаться. Я сразу видела его баги и надеялась, что смогу со своей стороны без багов с ним пообщаться. Но в результате вела себя так, что стыдно и грустно вспоминать.

Надеюсь попаду на разбор. Хотела бы научиться красиво общаться не только с теми кто сам нормально общается (с такими нет такого ужаса). Или увидеть свою корону и снять её.

Спасибо за блог и знания, которыми вы делитесь!