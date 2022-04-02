Общество: Как топливный голод ускорит разгром украинской армии

Россия высокоточным оружием уничтожила топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это последний из действующих на территории Украины крупных НПЗ. Кроме того, уничтожены военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Даже в случае наличия стратегического запаса топлива украинская армия вскоре не сможет должным образом эксплуатировать тяжелую технику, что отразится на способности военных вести бои.

В субботу утром российская армия уничтожила высокоточным оружием большой дальности хранилища с бензином и дизтопливом крупнейшего в стране Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), откуда снабжается украинская группировка войск в центре и на востоке страны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кременчугский НПЗ принадлежит днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, который вместе с другими украинскими миллиардерами финансировал создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. В прессе их называют «батальоны Коломойского». В соцсетях даже звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский НПЗ продолжает работать.

На территории Украины расположено шесть нефтеперерабатывающих заводов. Кроме Кременчугского, это Лисичанский, Херсонский, Дрогобычский, Одесский и Надворнянский. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского, недействующие. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Из брифинга Минобороны неясно, сможет ли Кременчугский НПЗ продолжить функционировать и если да, то в каких объемах. В мирное время завод работал примерно на 16% от проектной мощности, ежегодно перерабатывая около 3 млн тонн нефти.

Политолог Марат Баширов уверен, что удар по НПЗ стал «ответом» на ракетный удар украинских вертолетов Ми-24 по Белгороду, в результате которого взорвалось несколько нефтяных резервуаров. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

«Разбомбили Кременчугский НПЗ. Больше на Украине НПЗ нет», – написал Баширов в своем Telegram-канале.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев согласен с тем, что удар стал ответом за налет на нефтебазу в Белгороде. По его словам, теперь украинская армия не сможет должным образом эксплуатировать свою технику, в том числе поставляемую из Европы и США, из-за нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Оружие, которое будет поставляться на Украину, по сути будет превращаться просто в металлолом. Но при захвате его российскими военнослужащими мы можем сделать этот металлолом вполне действующим оружием», – предположил эксперт.

Собеседник добавил, что ракетные установки, танки, артиллерия передвигаются не вручную и «если это все встанет – тогда, будет легче уничтожать эту технику, что может иметь чуть ли не решающее значение в сегодняшней битве». «Хорошо бы лишить ВСУ боеприпасов, патронов. Но пока это не так просто, хотя тоже сумеем прийти к этому со временем», – уверен Перенджиев.

Эксперт сомневается, что Украина сможет возместить нехватку топлива поставками из Евросоюза. Во-первых, нужно учитывать высокие цены на нефть, во-вторых, потребности самих стран ЕС. «У Польши и Словакии не слишком большие возможности, поэтому Украина вряд ли может рассчитывать на серьезные поставки из этих и других государств», – полагает Перенджиев.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков убежден, что ВСУ предусмотрели неприкосновенный запас ГСМ на крайний случай и располагают некоторыми резервами, но ракетный удар по НПЗ «облегчит РФ задачу по уничтожению техники ВСУ». По мнению эксперта, этот удар все-таки не ответ на атаку в Белгороде, на был нанесен после получения данных разведки о том, что топливо с этого НПЗ используется для нужд ВСУ, а не только в гражданских целях, например, заправки спецтехники экстренных служб.

По его словам, донбасская группировка ВСУ до сих пор обстреливает жилые кварталы в Донецкой народной республике, от чего страдают Донецк, Горловка и Макеевка, но «с этим нужно было заканчивать» и был нанесен удар по Кременчугскому НПЗ. «Мы же понимаем, что на Украине, помимо военной техники, есть еще и гражданская, которая должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность в городах, поселках. Для военной техники требуются большие запасы горючего, поэтому мы ставим непростую задачу для украинских властей – выбирать между благополучием своих граждан или продолжением военных действий. Ответ, я думаю, очевиден», – подчеркнул Леонков.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков добавляет, что удар по НПЗ даст эффект в отдаленной перспективе, «потому что запасы ГСМ создаются всегда», но «время, когда ВСУ не смогут использовать свою боевую технику, уже не за горами». Удары по Кременчугскому НПЗ «грозят топливным голодом или, по крайней мере, проблемами со снабжением украинской армии ГСМ». «Но надо иметь в виду, что

уже уничтожено огромное количество складов – то есть система тылового технического обеспечения ВСУ разгромлена. Если удар по НПЗ уничтожит возможность создания ГСМ, то в перспективе ВСУ утратят возможность использовать свою боевую технику»,

– прогнозирует Сивков.

В ходе брифинга Игорь Конашенков сообщил также, что авиация ВКС РФ уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Кроме того, «в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины». «Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ», – отметил Конашенков.

Перенджиев не исключает, что речь, возможно, идет не только об уничтожении аэродромов, но и находящихся там же пунктов управления, складов с горючим и запчастями. Все это сокращает возможности Украины вести боевые действия. По мнению Леонкова, ВСУ рассредоточили остатки своей авиации по различным запасным аэродромам, которые еще только предстоит выявить. Он предположил, что на военных аэродромах в Полтаве и Днепропетровске могла создаваться инфраструктура для обслуживания вертолетов, которые после утери самолетов и беспилотников становятся основной силой украинской авиации.

Сивков согласен, что на двух этих аэродромах могли базироваться именно вертолеты. «У ВСУ остается все меньше вертолетов, чьи действия быстро выявляются, после чего они уничтожаются с помощью наших истребителей и средств противовоздушной обороны сухопутных войск. Да, уничтожение этих аэродромов имеет определенное значение, но существенного влияния на ход боевых действий это не окажет – просто потому, что на них уже нечему базироваться», – отметил эксперт.

Сивков объяснил также, почему РФ сосредотачивает усилия на ударе по группировке ВСУ под Днепропетровском. «На первом этапе спецоперации мы разгромили все те украинские силы, которые могли бы попытаться деблокировать окруженные войска под Донецком и Харьковом, в Мариуполе. Когда у ВСУ на западе и в центральных частях страны практически уже не осталось никаких ресурсов, то мы спокойно приступаем к уничтожению этой группировки. То есть все происходит по военной классике, как была ликвидирована в годы Великой Отечественной войны окруженная сталинградская 6-я армия Фридриха Паулюса», – подытожил Сивков.

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