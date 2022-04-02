 

Экономист оценил шансы Запада забрать активы РФ в пользу Украины

02.04.2022, 18:08, Новости дня
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Ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины можно в случае, если РФ проиграет в специальной операции на территории Украины, сообщил профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», – цитирует канал 360 Юденкова.

При этом он напомнил, что американцы не потратили ни доллара в пользу СССР на восстановление страны после Великой Отечественной войны, то же самое было и с Германией.

«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», – сообщил экономист.

«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским, и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», – считает экономист.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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