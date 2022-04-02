Депутата заподозрили в убийстве жены в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали депутата райсовета Тасеевского района Красноярского края Александра Хаконова, его подозревают в убийстве супруги, ранее объявленной пропавшей.

Убийство было совершено, предположительно, 28 марта. Как считают следователи, в этот день подозреваемый вернулся домой пьяным и устроил скандал с женой. В ходе ссоры он забил женщину кочергой, после чего не менее двух раз ударил ножом. Тело предполагаемый убийца завернул в тряпки, вывез на свалку бытовых отходов и закопал в мусоре. Вернувшись домой, Хаконов позвонил в полицию и сообщил о пропаже супруги, передает Пятый канал.

31 марта тело женщины было обнаружено, а накануне депутата задержали по подозрению в убийстве. Обвинение ему пока не предъявлено.

В начале января полковник полиции в Подмосковье выстрелил в голову супруге, также сотруднице правоохранительных органов, из пистолета в подмосковном Подольске.

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