Мнение: Перемирие в Йемене



Перемирие в Йемене

Важное из Йемена. Спустя несколько лет практически безостановочной войны, там заключили перемирие на 2 месяца. Последней каплей для Эр-Рияда стали успешные удары хуситов по нефтяной промышленности королевства (узлы ПВО построенные вокруг ЗРК "Пэтриот" откровенно не справляются), что сподвигло Эр-Рияд принять предложение хуситов о взаимном прекращении бомбардировок. Стоит напомнить, что хуситы изначально заявляли, что будут бомбить Саудовскую Аравию, пока Саудовская Аравия не прекратит бомбить Йемен. Так что де-факто эта стратегия принесла Йемену двухмесячную передышку, если соглашение конечно будет выполняться. Хотя обе стороны и говорят, что перемирие заключено по гуманитарным соображениям. Добрым словом и дроном-камикадзе/баллистической ракетой можно добиться большего, чем просто добрым словом.

Перемирие между хуситами и коалицией под руководством Саудовской Аравии

Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о перемирии между движением (https://en.abna24.com/news//yemens-ansarullah-saudi-led-coalition-welcome-un-brokered-truce_1243906.html?__cf_chl_f_tk=8YvSQxSv8JbqKzEQj0Noy_CoMSDXHunJD82VAJbVYuA-1648896170-0-gaNycGzNFf0)«Ансар Аллах» и коалицией под руководством Саудовской Аравии.

Договор о двухмесячном перерыве вступит в силу в субботу в 19:00 по местному времени и может быть пролонгирован с согласия обеих сторон.

Заключенные соглашения подразумевают следующее:

🔹Прекращение любых наступательных военных операций и трансграничных атак.

🔹Разрешение судам входить в порт Йемена Аль-Ходейда для дозаправки.

🔹Возобновление коммерческих авиарейсов по заранее оговоренным маршрутам.

https://t.me/rybar/30270 – цинк

Если брать военную составляющую, то хуситы и в начале 2022-го года не смогли достигнуть стратегических целей наступления в Марибе (которое началось 9 февраля 2021-го года), в последние месяцы перед перемирием, помимо успешных ударов по Саудовскй Аравии, добились важной победы в оборонительной битве за Харад.

Будет ли перемирие временным или станет прологом к чему-то большему, посмотрим.

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