Деловые сумки для офиса: тенденции весны 2022 и секреты правильного выбора

Деловая сумка — это не просто аксессуар. Это тот предмет, с помощью которого вы можете повысить продуктивность, создать необходимый имидж. Практичных сумочек много, но далеко не каждая модель подходит и для повседневного ношения на работу.

Вот какие рекомендации следует учитывать при выборе деловой сумки для офиса, а также какие модели являются актуальными в 2022 году.

Качественный материал и лаконичный дизайн

Пестрые сумки с яркими принтами и надписями оставьте для повседневной носки. На работу подбирайте аксессуар в нейтральных приглушенных оттенках (черный, синий, коричневый, серый и т. д.). Изделие должно быть однотонным, без рисунков. Большие логотипы брендов также неуместны. Это признак дурного тона.

Обращайте внимание на материал. Лучше всего, если это будет натуральная кожа, но допускается также плотная добротная эко-кожа. Изделие должны быть пошито качественно, чтобы фурнитура не шаталась, замки не заедали, а нитки не торчали в разные стороны. Все швы на сумочке должны быть ровными, а не кривыми.

Отдавайте предпочтение функциональности

Красивая стильная сумка с одним отделением — это не вариант для офиса. Вы поймете это, когда начнете пользоваться данным аксессуаром. Все вещи перемешаются между собой внутри сумки, какие-то бумаги помнутся, вам будет тяжело найти нужный предмет и т. д. – вот такие неудобства ожидают вас в случае, если вы соблазнитесь на дизайн, не приняв во внимание функциональность.

Отдавайте предпочтение сумке с большим количеством карманов и отделений для предметов разных размеров.

Выбирайте жесткие формы

Сумки-шоперы, «бочонки» и «мешки» очень удобны для посещения магазинов. Но для работы они не годятся. Начнем с того, что если на улице или в магазине сумка-шопер или «мешок» выглядит стильно, то на работе неряшливо.

Отдавайте предпочтение изделиям четкой геометрической формы: например, прямоугольной. Убедитесь в том, что стенки изделия плотные. Тогда сумка будет держать форму.

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С другой стороны, если дресс-код позволяет неформальный стиль, то подойдет и рюкзак.

Аккуратность превыше всего

Самое важное условие, предъявляемое к любой сумке — она должна быть опрятной. Если есть потертости, если краска где-то облущивается и т. д., то такой аксессуар следует либо реставрировать, либо заменить на другой.

Обратите внимание на ручки: они быстрее всего теряют привлекательный внешний вид и изнашиваются. Вы можете привести их в порядок в домашних условиях. Например, обернув атласной лентой в цвет сумки и зафиксировав клеем. Также можно сделать нечто наподобие чехла для ручки из материала, который по характеристикам совпадает с материалом сумки.

Актуальные модели

Какого размера должна быть сумка, в первую очередь зависит от характера вашей работы и от того, что вы обычно с собой носите. Чаще всего предметов немало – начиная от косметички и заканчивая ланчбоксом и ноутбуком. Поэтому наиболее актуальны для офиса макси-модели сумок.

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Вот, какие еще тренды популярны весной 2022 года:

Рюкзак. Лучше из кожи. Подойдет, если не нужно носить с собой громоздкие предметы наподобие ноутбука и если вам разрешается неформальный дресс-код. «Ведро». Данная модель сумки привлекает своей большой вместительностью. Минус в том, что там мало отделений. Но если, кроме ноутбука и документов, вы ничего не берете в офис, тогда это ваш вариант. Две сумки. Есть такой тренд, когда в одной сумке хранятся личные вещи (та же косметичка и ланчбокс), а в другой — техника, документы и т. д. Кстати, второй аксессуар можно и вовсе по возможности оставлять в офисе.

Если говорить о недопустимых для работ сумок (которые сейчас в тренде), то можно выделить поясную, с бахромой, микро-модели и прозрачные.

Такими аксессуарами можно похвастаться перед подругами вне офиса.