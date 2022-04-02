Мнение: Борьба была равна

Помимо «официальных» санкций против России и российских субъектов самых разных отношений вводятся и санкции на иных уровнях. Теннисистам, по сообщению, предъявлено требование осудить действия Кремля на Украине, в противном случае их угрожают не допустить до соревнований. Поставщики топлива для судов прекращают обслуживание российских судов в акватории Средиземного моря. Ряд портов в этой акватории запретил вход для судов под российским флагом. Коснулись дискриминационные меры даже лакшери-сегмента — модные дома не продают или продают под условиями свою продукцию богатым клиентам с российским гражданством.

Возникает и становится устойчивой мода на антироссийские проявления. Формируется образ «страны-изгоя», что, кстати, вполне устраивает российских строителей «осажденной крепости», которые получают дополнительные аргументы в позиции «нас никто не любит».

В принципе, возникшая мода — это такая же дичь, как и всевозможные предыдущие флеш-мобы Запада типа «MeToo», «Black Lives Matter» и прочей тому подобной стадной ахинеи. Принцип коллективной ответственности: ты виноват, потому что ты — мужик, белый или русский.

Запад отрабатывает свою повестку фрагментации своего собственного общества, приучает его к необходимости отказа от личного мнения и личной позиции в угоду мейнстримным веяниям. Россия и русские здесь практически ни при чем — это просто повод. Завтра эти же люди начнут дружно ненавидеть что-нибудь еще, а предыдущий объект ненависти не то что забудется, но войдет в список-перечень табуированных символов. Так и создается «новая нормальность», где человек перестает быть личностью со своими взглядами, интересами и мнением. Из него делают часть общего стада, при этом любое организованное сопротивление даже на низовом уровне вызывает жесточайшую реакцию — достаточно вспомнить протест канадских тракеров или «антиваксеров», которые по факту стали чуть ли не террористами.

Нам, понятно, все это знакомо лучше них. Наша пропаганда давно работает в ключе насаждения звериной ненависти ко всему. Цель — ровно та же. Борьбы смыслов не получается, как раз в вопросах расчеловечивания и мы, и Запад трогательно едины. «Борьба была равна — боролись два говна…»

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