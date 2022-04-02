 

Кадыров заявил о начале штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе

02.04.2022, 16:40, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка им. Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурм завода в Мариуполе.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», – написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он назвал задачу сложной, но выполнимой.

«За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество – в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим!», – написал он. 

Ранее Кадыров сообщал, что нацисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо добровольно сложить оружие, либо гибель. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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