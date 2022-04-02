Украинские пленные удивились человеческим условиям содержания в России
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Сдавшиеся украинские боевики рассказали уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, что к ним относятся по-человечески: есть телевизор, места для курения, в помещениях достаточно освещения и тепла.
Омбудсмен лично ознакомилась с условиями содержания украинских пленных, которые сейчас находятся в Крыму. По ее словам, сдавшиеся боевики сейчас обеспечены всем необходимым, им также оказывается высококвалифицированная помощь, передает «Царьград».
Сами пленные сообщили омбудсмену, что им создали человеческие условия содержания: телевизор, места для курения, теплые и светлые помещения, регулярно меняют постельное белье.
Ранее Москалькова призвала Украину соблюдать права пленных.
До этого уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, на родственников оказывается очень сильное морально-психологическое давление.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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