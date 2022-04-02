Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и РФ заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.

Поздравление главы РФ зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.

«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».

В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.

Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.

—