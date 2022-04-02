 

“Газпром” вновь принимает оплату за бесплатную газификацию в рублях

02.04.2022, 15:51, Разное
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Компания “Газпром” прекратила требовать от россиян оплачивать бесплатную газифицикацию в валюте – теперь заплатить за подвод топлива к дому вновь можно рублями. В пресс-службе о переменах официально не сообщали, однако участники программы подтвердили, что с ними связались и разрешили платить национальной валютой.

“Газпром” прекратил принимать платежи в рублях от населения 28 февраля, объяснив это нестабильной финансовой ситуацией. Тем, кто подал заявки на бесплатную газификацию, предлагалось оплатить подключение в евро или долларах по курсу, причём была опция с оплатой в рублях и их автоматической конвертацией в валюту через “Газпромбанк”, но в этом случае стоимость увеличивалась почти вдвое.

С 30 марта стали поступать сообщения о том, что россиянам, желающим бесплатно подвести газ в рамках правительственной программы, стали звонить сотрудники “Газпрома” с извещением – с 5 апреля можно будет оплатить подключение в рублях по старой цене. Доступна в том числе оплата картами “МИР”. Тем, кто разорвал контракт после требования оплатить газификацию в валюте, предложено подписать новый документ в кратчайшие сроки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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