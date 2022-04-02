Турция выразила готовность поддержать корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Анкара выразила намерение оказать поддержку судам, которые могут быть задействованы в эвакуации людей из Мариуполя, сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Отмечается, что этот вопрос сейчас решается с Украиной.

«В частности, мы можем оказать поддержку с моря для эвакуации мирных жителей и раненных граждан Турции и других стран из Мариуполя. В связи с этим мы ведем переговоры с властями Российской Федерации и Украины», – приводит его слова газета Turkiye, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что киевские власти на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи призывают экипажи иностранных судов отказаться от использования морского гумкоридора.

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