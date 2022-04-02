После авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте

Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе в Белгороде, сообщили в субботу в пресс-службе СК.

По данным СК, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – сообщил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

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