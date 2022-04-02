 

После авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте

02.04.2022, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе в Белгороде, сообщили в субботу в пресс-службе СК.

По данным СК, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию РФ на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – сообщил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы

30.01 / В компании Lenovo показали новый смартфон Legion Y90

27.09 / Россия отреагировала на появление танков НАТО у границ Белоруссии

13.02 / Песков назвал причину завышенных цен на газ в Европе

03.08 / Французские ученые назвали одну из причин вымирания неандертальцев

14.07 / Путин призвал учесть озабоченности РФ касательно Украины

09.02 / Депутаты парламента Южной Осетии остались без зарплаты

20.05 / На первой встрече с Лавровым Блинкен признал, что у США и России есть множество общих интересов

20.05 / Ученые предупреждают о глобальном катаклизме в 2060 году

14.09 / Экс-нардеп Дейдей увольняется из полиции Киева – декларация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика