 

Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе

02.04.2022, 15:16, Новости дня
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Жители Белгорода рассказали, как проснулись в пятницу от гула низколетящих самолетов, а затем узнали о пожаре на нефтебазе.

По словам местной жительницы, она, как и многие ее соседи, после начала спецоперации на Украине, заранее собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно 6ыстро уйти из дома в случае ЧП.

«Вертолет пролетел. Потом бахнуло. Загорелось, дым пошел. Я очень спокойная была, вещи и так были в пакете, внук пришел за мной и поехали. Домой утром вернулась. Окна повыбивало. В администрации сказали, что поменяют», – передает слова женщины РИА «Новости».

Еще один очевидец, чьи окна выходят на нефтебазу, рассказал, что все видел собственными глазами.

«Летят вертолеты прямо перед нами, мы живем на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам», – сказал Алексей.

Вернулись домой только ночью, когда пожар был ликвидирован.

Напомним, 1 апреля из-за украинского удара на нефтебазе на окраине Белгорода произошел пожар. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Жителей домов, расположенных возле нефтебазы, эвакуировали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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