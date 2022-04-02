Политолог Гаспарян: Ряженные казаки профанируют традиции воинской доблести

Специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Главной задачей миссии стала защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались постоянным атакам со стороны нацбатов.

Для купирования угрозы ВСУ и боевиков запрещенного в РФ батальона «Азов» в соседнее государство отправились подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Активную поддержку им оказывают бойцы ЛДНР. Однако вместе с этим возникает вопрос: куда делись воинствующие добровольцы, которые начиная с 2014 года в социальных сетях били себя в грудь, заявляя о желании ликвидировать преступный киевский режим?

«Наверно стоит перестать все это мерить традициями столетней давности. У нас просто беда в обществе, что при слове казаки вспоминается то, что было очень много лет назад. За то время традиции поменялись, потому что частично казаков заменили иногородними и так далее. Поэтому здесь не стоит ждать изначального порыва “а-ля за государя и императора”.

Не стоит вспоминать времена Великой Отечественной войны, когда была Кубанская пластунская дивизия — сейчас все другое, казаки другие, и это данность», — отметил эксперт.

По словам Армена Гаспаряна, определенное количество добровольцев и представителей военно-патриотических движений действительно отправилось в Донбасс ради защиты мирного населения. Однако происходило это в основном в 2014 году, и небольшая часть этих людей до сих пор находится в составе народной милиции ЛНР и ДНР.

«Их процент не такой большой, но я и говорю, что не надо мерять событиями столетней давности. Особенно внимания заслуживают ряженные. Когда еще в 90-х годах, некоторые странные представители казачества носили на себе георгиевские кресты. По формальному признаку нарушения закона не было, потому что советская власть это все отменила. Но мне казалось, что это надо как-то регламентировать, потому что это выглядело дикостью.

Потом они стали штамповать сами себе знаки, и в результате этих значков оказалось такое адское количество, что у многих из них иконостас на груди побольше, чем у Брежнева. И никто с этим не собирался разбираться. Мне Водолацкий (депутат ГД, член Совета при президенте по делам казачества Виктор Водолацкий. — Прим. ред) еще лет 12 назад сказал, что, когда они таких находят, воспитывают. Но если вы наберете в интернете “казачьи награды” и посмотрите ассортимент, вы удивляться будете до конца жизни», — продолжил собеседник издания.

Эксперт выразил надежду, что рано или поздно власти начнут решать вопрос с самодельными наградами, так как сегодня любой желающий может «наштамповать» любые значки.

«И найдется немало кретинов, которые будут ходить в них, и тем самым профанируя сами традиции воинской доблести. И именно эти люди били себя в грудь, заявляя о желании отправиться воевать в Донбасс, но, когда пришло время и возникла нужда, занимаются чем угодно, только не реальной помощью.

Опять же надо понимать, что наше государство сейчас никому не чинит препятствий и не запрещает отправляться воевать на стороне ЛДНР. Очевидно, что есть люди, которые хотят поехать, и они уже там. А есть те, кто просто пиарится в интернете. Другой вопрос в том, что они показывают полный иконостас, от святой Иоанны, до Ордена освобождения Чили. Но если это не запрещено, какие претензии? Мы тоже можем сделать орден, например, “За ирригацию Узбекистана”, и наградить кого-нибудь», — заключил политический аналитик.

Отметим, Министерство обороны РФ практически каждый день публикует сводки о проделанной работе, где демонстрируются кадры действий армейской авиации, работы ракетных и десантных соединений национальной армии. Нечто похожее выдают в народных милициях ЛДНР — видеозаписи показывают, как пехота народных республик проводит зачистку региона от националистов. И ни на одном из представленных роликов не видно «доблестных» казаков.

Отдельного внимания заслуживает председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, который действительно отправился в зону боевых действий. Однако пока в его заявления о 16 тысячах желающих зайти на территорию Украины верится с трудом. При этом он не вдается в подробности и не рассказывает, почему члены СДД не участвуют в сражениях.