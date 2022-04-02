Роспатент: новым владельцем бренда Hugo Boss в России стала швейная фабрика “Коммунарка” из Кизляра

Швейная фабрика “Коммунарка” из Дагестана стала новым владельцем торговой марки Hugo Boss в России – об этом свидетельствует база данных Роспатента. Заявка на регистрацию марки была подана 24 февраля 2022 года и всё это время находилась на рассмотрении.

Согласно решению от 2 апреля 2022 года, предыдущая регистрация марки Hugo Boss была досрочно аннулирована с формулировкой “по причине недружественных шагов владельцев марки или наименования”. В тот же день была удовлетворена заявка ОАО “Ткацкая фабрика “Коммунарка” – предприятия с юридическим лицом в г. Дербент и производственными мощностями в г. Кизляр.

Представители СМИ уже дозвонились до генерального директора предприятия и выяснили, что Hugo Boss – не единственный бренд, на регистрацию которого была подана заявка, “Коммунарке” могут также достаться права на Reebok, Tommy Hilfiger, Versace и Prada. Кроме того, управленец сообщил, что его двоюродный брат владеет ликёро-водочным комбинатом, на котором, вероятно, будут разливать духи всемирно известных марок.

“Строго говоря, у нас уже есть опыт производства одежды под маркой Hugo Boss, достаточно обширный. Заявка была подана с целью окончательно, так сказать, легализовать нашу продукцию, потому что шьём мы много, даже больше, чем на Западе шьют, и качество такое, что никакой Армани не подкопается, даже если очки наденет. Уважаемые люди нашу одежду покупают”, – поделился руководитель и основной акционер фабрики Аслан Магомедгаджиев.

—