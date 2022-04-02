Мнение: Продовольственная безопасность. Пророчество или паникерство?

Прислали видеозапись, на которой крупный региональный чиновник рассуждает о продовольственной безопасности. Мол, «пришло время вернуться на землю-матушку, не только шашлыки жарить или загорать, но и возделывать необходимое количество овощей, картошки».

И еще: «Если у хозяина в погребе и в хлеву на год вперед нет кормов и всего необходимого, чтобы себя прокормить, что он за хозяин? Это и есть продовольственная безопасность. И нефть пить не будешь, и металл не съешь. Настоящий хозяин рассчитывает на себя».

Как свежо и актуально звучит! Как предупреждение, что в связи с проведением военной спецоперации России на Украине и последовавшими санкциями, могут возникнуть перебои с обеспечением продовольствием? И надо приготовиться рассчитывать, прежде всего, на самого себя? И что лужайки на дачах и загородных вилах лучше вспахать и посадить там картошку, огурцы, помидоры, лук…?

Но оказалось, что эта видеозапись еще апреля 2020 года. Пророческой оказалась речь? Или паникерской?

Иллюстрация отсюда

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