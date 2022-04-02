 

Новая транспортная реформа Смольного ударит по пожилым петербуржцам

02.04.2022, 14:04, Разное
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Петербургский депутат МО Правобережный Светлана Дмитриева заявила, что уже сейчас заметно, что Смольный плохо подготовился к транспортной реформе. От нововведений пострадают в первую очередь пожилые жители города.

Отмена маршруток приведет к большим сложностям, отмечает Дмитриева. Особенно тяжело будет пенсионерам, ведь они не умеют пользоваться «Яндекс.Картами».

«Я думаю, что возмущения много будет среди населения, особенно среди бабушек и дедушек, которые не умеют пользоваться приложением “Яндекс.Карты”, чтобы посмотреть маршруты. Я думаю, что они в первую очередь столкнутся с этой проблемой», — сообщила муниципальный депутат.

Дмитриева посоветовала петербуржцам не молчать о своих проблемах и регулярно напоминать о них Смольному.

Развитие транспортной системы города было одним из ключевых предвыборных обещаний губернатора Александра Беглова. Однако темпы строительства метро далеки от заявленных, а парк техники почти не обновляется.



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