 

Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России

02.04.2022, 13:55, Новости дня
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Введенные против РФ санкции не оказывают на страну желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии РФ на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.  

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против РФ крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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