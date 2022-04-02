Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России

Введенные против РФ санкции не оказывают на страну желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии РФ на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против РФ крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.

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