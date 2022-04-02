Советник Зеленского заявил о желании Киева присвоить российские активы

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник – замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», – передает РИА «Новости» слова Устенко, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Из второго источника Киев намерен получить более 100 млрд долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и тех, которые будут арестованы по всему миру.

По словам Устенко, по оценкам украинского правительства, потери Украины от боевых действий составили 1 трлн долларов.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о 500 млрд долларов.

«Убытки Украины с каждым днем… увеличиваются экспоненциально», – сообщил Устенко.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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