 

«Новые люди» доставят гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

02.04.2022, 13:55, Новости дня
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В субботу в Москве стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди». Более ста автомобилей доставят в Белгород гумпомощь, которую с февраля собирали в региональных отделениях партии. Груз состоит из одежды, медикаментов, средств гигиены и одноразовой посуды.

В субботу в российской столице стартовал гуманитарный автопробег партии «Новые люди» по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область). Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе партии.

Всего в пробеге участвует более 100 машин. По ходу следования по маршруту они будут останавливаться в городах и забирать оттуда гумпомощь, которую собирали региональные отделения партии. В первую очередь речь идет о продуктах, одежде, медикаментах, средствах гигиены и одноразовой посуде, то есть самое необходимое для людей, которым в спешке пришлось уехать из зоны боевых действий.

Пункты сбора гуманитарной помощи открылись в феврале. В партии заявляют, что «автопробег «Новых людей» станет одним из самых масштабных гуманитарных мероприятий». Финиширует проект в Белгороде на улице Князя Трубецкого.

Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии РФ признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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